Nicole Kidman und Urban ganz eng nach Ehe-Aus

Freundschaftliches Verhältnis nach Trennung

Nach dem Ehe-Aus scheint es zwischen den Stars jedoch kein böses Blut zu geben, ganz im Gegenteil: Mit einer süßen Instagram-Story gratulierte Kidman ihrem Ex zum Vatertag. Sie teilte zwei Schwarz-Weiß-Fotos aus der Vergangenheit. Auf einem davon ist Urban zu sehen, wie er die beiden Töchter auf seinem Rücken trägt.