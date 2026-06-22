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Süße Vatertagsgrüße

Nicole Kidman und Urban ganz eng nach Ehe-Aus

Society International
22.06.2026 12:21
Nicole Kidman und Keith Urban ließen sich im Jänner scheiden.
Nicole Kidman und Keith Urban ließen sich im Jänner scheiden.(Bild: Krone-Collage/AP/Jordan Strauss/Screenshot X/@nicolekidman)
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Von krone.at

Auch nach ihrer Scheidung scheinen Nicole Kidman und ihr ehemaliger Ehemann Keith Urban noch gut befreundet zu sein. Mit einer lieben Botschaft gratulierte die Schauspielerin ihrem Ex zum Vatertag.

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Nicole Kidman und Keith Urban gaben im vergangenen Jahr ihre Trennung bekannt. Im Jänner 2026 folgte dann die Scheidung. Die beiden haben auch zwei Töchter zusammen: Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15).

Freundschaftliches Verhältnis nach Trennung
Nach dem Ehe-Aus scheint es zwischen den Stars jedoch kein böses Blut zu geben, ganz im Gegenteil: Mit einer süßen Instagram-Story gratulierte Kidman ihrem Ex zum Vatertag. Sie teilte zwei Schwarz-Weiß-Fotos aus der Vergangenheit. Auf einem davon ist Urban zu sehen, wie er die beiden Töchter auf seinem Rücken trägt.

Kidman teilte Fotos aus der Vergangenheit.
Kidman teilte Fotos aus der Vergangenheit.(Bild: Screenshot/ X @nicolekidman)

Nicole ehrte auch ihren Vater
„Alles Gute zum Vatertag an alle Väter“ schrieb Nicole zu den Bildern. Eines der Fotos zeigte auch den Vater der Schauspielerin, der 2014 verstorben war. In Interviews sprach Kidman immer wieder über die enge Bindung, die sie zu ihren Eltern hatte.

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„Meine Kinder geben mir Sinn“
Kidman hat auch mt ihrem Ex-Mann Tom Cruise zwei Kinder, Bella (33) und Connor (31). In einem Interview mit „Harper‘s Bazaar“ sagte sie: „Meine Kinder geben mir den Sinn, ihre Beschützerin und ihre Wegweiserin zu sein, ihnen zu versprechen, dass ich da bin und dass es, egal was passiert, immer einen sicheren Ort zum Aufwachsen gibt“.

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