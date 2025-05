Forscher entdecken fast 3000 Jahre alte Mayastätte

Das Team von Archäologen und Archäologinnen aus der Slowakei und Guatemala machte zudem Funde an zwei weiteren nahe gelegenen Orten, Petnal und Cambrayal. In Petnal, das vermutlich ein ehemaliges politisches Zentrum der Maya war, wurde den Angaben zufolge eine 33 Meter hohe Pyramide gefunden – die bislang größte in dem untersuchten Gebiet.