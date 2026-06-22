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Rasender Tausendsassa

Stipsits vom Filmset auf die Bühne mit Fendrich

Adabei Österreich
22.06.2026 10:37
Am Samstagabend geigte Thomas Stipsits an der Seite von Rainhard Fendrich auf.
Am Samstagabend geigte Thomas Stipsits an der Seite von Rainhard Fendrich auf.(Bild: instagram.com/shikivienna)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Woher Thomas Stipsits all diese Energie nimmt, weiß man nicht so genau. Weil dieses Pensum ist wirklich enorm. Stand er letzte Woche noch am Set seines neuen Kino-Streichs in Italien, war er am Wochenende bereits im Einsatz auf der Konzertbühne in Purkersdorf. Und er lieferte voll ab . . .

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Solche Feste gehören einfach gefeiert – dachte sich wohl auch Thomas Stipsits (42). Der Publikumsliebling dreht aktuell an seinem neuen Kino-Hit „Italien oder non mio Esolo“in Italien. Darin spielt er einen glücklosen Ex-Schlagerstar. . .

Hommage an Georg Danzer
. . .zu Letzterem gab es am Samstag in Purkersdorf (NÖ) auf der Bühne freilich keinerlei Parallelen. Stipsits war extra vom Set herbeigeeilt und sang – mit seiner Band und prominenten Protagonisten wie Rainhard Fendrich. Sie taten’s als Hommage an den 2007 verstorbenen Austro-Pop-Poeten Georg Danzer. Als dann Hits wie „Jö schau“ oder „Weiße Pferde“ angestimmt wurden, gab es auch für Monika Ballwein und Ina Regen kein Halten mehr.

Gastgeber Niki Neunteufel und seine Frau Brigitte flankierten Rainhard Fendrich und Thomas ...
Gastgeber Niki Neunteufel und seine Frau Brigitte flankierten Rainhard Fendrich und Thomas Stipsits backstage nach dem Konzert.(Bild: instagram.com/shikivienna)

Auch der Purkersdorfer Kult-Wirt und Initiator Niki „Nikodemus“ Neunteufel wurde da emotional: „Das war einfach ein unvergesslicher Abend.“

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