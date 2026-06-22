Stipsits vom Filmset auf die Bühne mit Fendrich

Hommage an Georg Danzer

. . .zu Letzterem gab es am Samstag in Purkersdorf (NÖ) auf der Bühne freilich keinerlei Parallelen. Stipsits war extra vom Set herbeigeeilt und sang – mit seiner Band und prominenten Protagonisten wie Rainhard Fendrich. Sie taten’s als Hommage an den 2007 verstorbenen Austro-Pop-Poeten Georg Danzer. Als dann Hits wie „Jö schau“ oder „Weiße Pferde“ angestimmt wurden, gab es auch für Monika Ballwein und Ina Regen kein Halten mehr.