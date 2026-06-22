VW-Aktie stürzt ab: Kurs fällt auf 15-Jahres-Tief!

Werksschließungen und Jobabbau als letzte Mittel

Der Sparkurs wird nun immer radikaler. VW will die weltweiten Produktionskapazitäten um eine Million Fahrzeuge reduzieren – je 500.000 in Europa und China. Bis 2030 sollen konzernweit rund 50.000 Stellen wegfallen, allein bei der Kernmarke VW sind es 35.000 Jobs. Vor allem die kostenintensiven deutschen Werke in Emden, Zwickau, Hannover und das Audi-Werk in Neckarsulm stehen auf dem Prüfstand. Das Werk in Osnabrück fährt bereits die Produktion drastisch zurück.