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LIVE ab 2 Uhr: Norwegen muss gegen Senegal ran

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 11:45
Norwegen muss bei der Fußball-WM 2026 gegen Senegal ran
Norwegen muss bei der Fußball-WM 2026 gegen Senegal ran(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweiter Spieltag in der Gruppe I bei der Fußball-WM 2026: Norwegen muss gegen das Team des Senegal ran. Wir berichten live (siehe unten) von dieser Partie!

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Hier der LIVETICKER:

Wie Frankreich kann auch Norwegen schon vor dem für Freitag angesetzten direkten Duell den Aufstieg fixieren. Die Begeisterung bei den Skandinaviern ist nach 28-jähriger WM-Absenz durch den 4:1-Auftaktsieg über den Irak noch gewachsen. Das Massen-Rudern als Anfeuerungshit wurde sogar schon im norwegischen Parlament praktiziert. Nicht zuletzt deswegen werden sich Erling Haaland und Co. in New Jersey gegen den Senegal wieder in die Riemen legen.

Gruppen-Out schon jetzt kaum noch möglich
Haaland hat mit seinem Doppelpack gegen die Iraker gleich in seinem überhaupt ersten WM-Match zu Norwegens WM-Rekordtorschützen Kjetil Rekdal (je ein Treffer 1994 und 1998) aufgeschlossen. 1994 ebenso in den USA waren mit Alf-Inge Haaland, Göran Sörloth und Erik Thorstvedt die Väter dreier aktueller norwegischer WM-Stützen dabei. Ein Gruppen-Out wie damals ist freilich schon jetzt kaum noch möglich. Das Team zeigt Geschlossenheit, stellte es sich doch einheitlich gegen Kritik aus der Heimat an Kapitän Martin Ödegaard nach dessen Leistung gegen die Iraker.

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Die Vorbereitung der Senegalesen nach dem 1:3 gegen Frankreich war laut Medienberichten alles andere als störungsfrei. Demnach bestellen sich Sadio Mane und Kollegen ihr Essen, da es aus Kostengründen keinen eigenen Team-Koch gibt. Sportlich waren die Westafrikaner in der ersten Hälfte gegen die Franzosen nahe an der Führung, gegen die Norsker ist eine bessere Chancenverwertung vonnöten. Selbst bei einer weiteren Niederlage wäre das Aufstiegsziel Senegals aber noch nicht ganz abgehakt, umso mehr als es beim Gruppen-Showdown noch gegen Außenseiter Irak geht.

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