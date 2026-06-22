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Schwärmt von Joaquim

Bündchen zeigt Brady zum Vatertag kalte Schulter

Society International
22.06.2026 11:41
Mit Fotos wie diesem feiert Gisele Bündchen ihr neues Familienglück mit Joaquim Valente.
Mit Fotos wie diesem feiert Gisele Bündchen ihr neues Familienglück mit Joaquim Valente.(Bild: instagram.com/gisele)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Dieses Vatertags-Posting ist eine echte Klatsche für Tom Brady! Auf Instagram feierte Gisele Bündchen nämlich nur einen: ihren Ehemann Joaquim Valente. Ihr Ex-Mann, mit dem das Topmodel immerhin zwei gemeinsame Kinder hat, blieb hingegen komplett außen vor.

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Zum US-Vatertag öffnete Gisele Bündchen auf Instagram ihr Familienalbum und veröffentlichte eine ganze Bildergalerie, die vor allem eines zeigt: ihr neues Glück mit ihrem Joaquim!

Bündchen zeigt Familien-Glück mit Valente
Da gibt es Fotos von Bündchen mit ihrem jüngsten Sohn und ihrem Ehemann Nummer zwei, Fotos von Valente mit der ganzen Familie und Fotos des 35-Jährigen mit Bündchens älteren Kindern. Außerdem teilte das Topmodel einen Schnappschuss aus ihrer Kindheit mit ihrem Vater und ihren Schwestern.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, die Gisele Bündchen zum Vatertag veröffentlicht hat:

Doch einer fehlt komplett: Tom Brady, mit dem Bündchen immerhin 13 Jahre verheiratet war und mit dem sie Sohn Benjamin und Tochter Vivian hat. Und das, obwohl Brady zum Muttertag nicht nur Bündchen, sondern auch seiner Ex Bridget Moynahan, mit der er Sohn Jack (18) hat, liebevolle Worte widmete.

„Wir lieben dich sehr“
Auch in der Vatertags-Botschaft, die zur Bildergalerie gehörte, schwärmte Bündchen nur über den Jiu-Jitsu-Trainer, nicht über ihren Ex. „Glücklichen Vatertag, Joaquim Valente!, schrieb die 45-Jährige.

Über Tom Brady verliert Gisele Bündchen in ihrem Vatertags-Posting kein Wort.
Über Tom Brady verliert Gisele Bündchen in ihrem Vatertags-Posting kein Wort.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Und weiter: „Danke, dass du mit gutem Beispiel vorangehst und für die Werte, die du verkörperst: Liebe, Demut, Integrität, Disziplin, Freundlichkeit und Beständigkeit.“ Joaquim sei „ein unglaubliches Vorbild“, fuhr Bündchen fort. „Wir sind dir alle so dankbar und lieben dich so sehr.“ 

Außerdem widmete sie ihrem Vater liebevolle Worte, schrieb: „Danke für deine bedingungslose Liebe, deine Weisheit und deine Unterstützung in jeder Phase meines Lebens.“

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Seit 2025 verheiratet
Gisele Bündchen und Tom Brady gaben 2022 das Ehe-Aus bekannt. Kurz darauf kam das Topmodel mit seinem Jiu-Jitsu-Trainer zusammen. Im Februar des letzten Jahres erblickte der gemeinsame Sohn das Licht der Welt, einige Monate später gaben sich Bündchen und Valente das Jawort.

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