Bündchen zeigt Brady zum Vatertag kalte Schulter

Bündchen zeigt Familien-Glück mit Valente

Da gibt es Fotos von Bündchen mit ihrem jüngsten Sohn und ihrem Ehemann Nummer zwei, Fotos von Valente mit der ganzen Familie und Fotos des 35-Jährigen mit Bündchens älteren Kindern. Außerdem teilte das Topmodel einen Schnappschuss aus ihrer Kindheit mit ihrem Vater und ihren Schwestern.