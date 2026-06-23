Erwachsene sollen Vorbild im Straßenverkehr sein

Parcours auf Altersgruppe abgestimmt

Deshalb sei es wichtig, dass Eltern und andere Verkehrsteilnehmer selbst Rücksicht nehmen und sich regelkonform verhalten. „Wichtig ist auch die Konzentration im Verkehr. Den Kindern muss beigebracht werden, dass sie aufmerksam unterwegs sind und die Beschilderung beachten“, so Steiner.