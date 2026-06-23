Hoffnung auf sauberes Wasser und Badespaß

Ebenthaler Kalmusbad ist 90 Jahre alt

Die einzige offizielle Badeanstalt an der Sattnitz befindet sich im Gemeindegebiet von Ebenthal. Das Kalmusbad blickt mittlerweile auf eine 90-jährige Geschichte zurück und gilt für viele Besucher als Geheimtipp abseits der großen Badeseen. Bürgermeister Christian Orasch verweist auf die lange Tradition der Anlage. Das Bad sei an die Familie Ehart verpachtet worden und verfüge neben einem Gasthaus auch über 15 Badehütten. Für die Nutzung wird ein kleiner Eintrittsbeitrag eingehoben. Gerade für Familien und Stammgäste sei das Kalmusbad eine beliebte Alternative zu den oft stark frequentierten Strandbädern am Wörthersee.