Brutal! Amateur-Kicker stirbt nach Blitz-Einschlag

Furchtbare Tragödie bei einem regionalen Fußball-Turnier in Thailand! Ein Blitz ist auf dem Spielfeld eingeschlagen und hat ein Menschenleben gefordert. Zudem wurden zwölf weitere Personen verletzt.
Zugetragen hat sich die Tragödie in der Provinz Narathiwat. In einem Stadion spielten mehrere Amateurteams aus Thailand und Malaysia um den Golok-Cup, als sich das Wetter zunehmend verschlechterte. Zunächst gab es starke Regenfälle, dann schlug plötzlich ein Blitz auf den Platz ein.
Flammen schlugen hoch, Safwan Awae, ein Spieler des FC Yala, wurde vom Blitz getroffen und fiel zu Boden. Spieler und Zuschauer eilten sofort zum 24-Jährigen, und Teamkollegen versuchten, ihn wiederzubeleben. Schließlich erreichten ihn auch die Rettungskräfte und brachten den schwerstens Verletzten ins Spital.
Zwölf weitere Kicker verletzt
Leider kam jede Hilfe zu spät. „Obwohl das Rettungsteam alles in seiner Macht Stehende getan hat, um ihn zu retten, erlag der Verletzte seinen schweren Verletzungen, die er bei dem Vorfall erlitten hatte“, erklärte Polizeichef Thun Sirikhunt kurze Zeit später.
Das Spiel wurde nach dem Vorfall abgebrochen – zwölf weitere Spieler wurden beim Einschlag verletzt und zogen sich Verbrennungen zu.
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