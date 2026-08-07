Bayern bestehen Härtetest gegen England-Klub

Der FC Bayern hat die erste echte Bewährungsprobe in der Vorbereitung für die neue Saison bestanden. Gegen Premier-League-Klub Aston Villa gelang den Münchnern ein 2:1-Testspielsieg. ÖFB-Legionär Konrad Laimer kehrte dabei nach seinem WM-Urlaub in die Startelf zurück.
Gegen den Europa-League-Sieger legten die Münchner in Hongkong vor 40.000 Zuschauern gleich stark los. Die spielerische Überlegenheiten konnten sie zunächst nicht in Tore ummünzen, ehe Verteidiger Min-Jae Kim in der 37. Minute für den ersten Treffer der Partie sorgte.
Erstmals kehrte bei diesem Testspiel am Rande der Asientour der Bayern Konrad Laimer in die Startelf zurück. Der ÖFB-Legionär durfte nach seinem WM-Einsatz ein paar Tage Urlaub genießen, ist nun aber wieder voll zurück in der Vorbereitung auf die neue Saison. Ebenso wie die DFB-Kicker Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksander Pavlovic und Neuzugang Nathaniel Brown.
Diaz trifft sehenswert
In der zweiten Halbzeit wurde fleißig durchgetauscht. In der 73. Minute konnte Luis Diaz mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0 für den deutschen Rekordmeister erhöhen, ehe Joao Gomez in der 83. noch für den Ehrentreffer der Engländer sorgte.
Für Bayern geht es am 15. August mit dem Telekom-Cup gegen RB Leipzig weiter. In die neue Bundesliga-Saison starten Laimer und Co. am 28. August gegen den VfB Stuttgart.
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