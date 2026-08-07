Bayern bestehen Härtetest gegen England-Klub

Erstmals kehrte bei diesem Testspiel am Rande der Asientour der Bayern Konrad Laimer in die Startelf zurück. Der ÖFB-Legionär durfte nach seinem WM-Einsatz ein paar Tage Urlaub genießen, ist nun aber wieder voll zurück in der Vorbereitung auf die neue Saison. Ebenso wie die DFB-Kicker Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksander Pavlovic und Neuzugang Nathaniel Brown.