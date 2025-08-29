„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“

Wien als Drehscheibe für Netzwerke

Die Forscher nehmen dabei kein Blatt vor den Mund: „Wir haben da keine Nebenrolle, wir spielen eine Hauptrolle im politischen Islam“, betont Stellvertreter Ferdinand Haberl. Im Fokus steht das Imam-Ali-Zentrum in Wien. Der Bericht beschreibt es als „direkt aus dem Iran heraus betrieben“, mit engen personellen Verflechtungen zu politischen Eliten in Teheran. Über Jahre habe das Zentrum ein Jugendmagazin herausgegeben, in dem „der Sieg über Israel“ gepriesen wurde. Auch bei den jährlichen Al-Quds-Aufmärschen in Wien spielt das Zentrum eine Rolle – dort wurden mehrfach Hisbollah-Flaggen geschwenkt.