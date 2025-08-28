So verändert politischer Islam unser Straßenbild

Demgegenüber tritt die salafistische Szene vergleichsweise diskret in Erscheinung. Mit Mode und Lifestyle-Produkten gibt man sich einander zu erkennen. In einschlägigen Shops lassen sich neben Burkas und saloppen Männerhosen Shirts mit eindeutigen Botschaften erwerben. Besonders beliebt ist Kleidung mit islamistischen Codes wie dem „Tauhid“-Finger.

„Graue Wölfe“

Auch die Anhänger der türkeistämmigen ultranationalistischen „Grauen Wölfe“ treten öffentlich in Erscheinung. In alttürkischer Runenschrift wird etwa das Wort Kurdistan auf Hausmauern übermalt.