Brooks Nader mega hot beim „Baywatch“-Abschluss

Prime Video sichert sich Streaming-Rechte

In dieser Woche wurde übrigens auch enthüllt, wo „Baywatch“ im kommenden Jahr unter anderem in Österreich zu sehen sein wird. Die internationalen Streaming-Rechte für die Serie, die in Zusammenarbeit von Fremantle und Fox Entertainment entstand, gingen nämlich an Prime Video. Ein konkreter Starttermin steht allerdings bislang noch nicht fest.