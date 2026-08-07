Brooks Nader mega hot beim „Baywatch“-Abschluss

„It‘s a wrap“, also „Das war‘s“, hieß es diese Woche am „Baywatch“-Set. Die Dreharbeiten zur „Baywatch“-Neuauflage sind beendet – und Brooks Nader legte sich zum Abschluss noch einmal richtig ins Zeug!
Die Fans können sich freuen: Diese Woche ist am Strand von Malibu die letzte Klappe für die Dreharbeiten der neuen „Baywatch“-Serie gefallen. Und die Bilder vom Set zeigen, dass es ab kommenden Jahr nicht nur jede Menge Action, sondern auch heiße Kurven zu sehen geben wird.
Action und heiße Kurven
Für die sorgte zum Drehschluss vor allem Brooks Nader, die sich nicht lumpen ließ und bei einer abenteuerlichen Rettungsaktion noch einmal in die Vollen ging.
Im ikonischen „Baywatch“-Badeanzug sprintete die 29-Jährige über den Strand und hechtete in die Wellen, um einen jungen Mann vor dem Ertrinken zu retten. Und sah dabei natürlich einfach mega-sexy aus!
In ihren Instagram-Storys teilte die Model-Schönheit letzte Eindrücke vom Set und gab zu: „Letzter Dreh heute. Ich versuche den ganzen Tag, nicht zu weinen.“
Mama und Papa feuerten Nader an
Der letzte Drehtag war für Nader nämlich doppelt emotional. Denn nicht nur, dass die letzten Szenen von Rettungsschwimmerin Selene, die Rolle der Beauty, in den Kasten gebracht wurden, schauten ihr auch ihre Eltern Holland und Breaux Nader über die Schultern.
Und die ließen sich wirklich keine Details entgehen – nicht einmal den Moment, als ihrer Tochter Wassertropfen aufs Dekolleté gesprüht wurden, wie Nader mit einem Augenzwinkern in ihrer Instagram-Story enthüllte.
Prime Video sichert sich Streaming-Rechte
In dieser Woche wurde übrigens auch enthüllt, wo „Baywatch“ im kommenden Jahr unter anderem in Österreich zu sehen sein wird. Die internationalen Streaming-Rechte für die Serie, die in Zusammenarbeit von Fremantle und Fox Entertainment entstand, gingen nämlich an Prime Video. Ein konkreter Starttermin steht allerdings bislang noch nicht fest.
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