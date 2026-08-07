Rupert Grint: Leben mit Baby kann traumatisch sein

„Harry Potter“-Star Rupert Grint hat über die schwierige Zeit als Vater eines Neugeborenen während der Corona-Zeit und des Lockdowns gesprochen. „Es gab nur uns und das Kind im Haus“, sagte der 37-jährige Brite der deutschen „Vogue“.
Und fährt fort: „Da muss man erst lernen, mit manchen Sachen fertig zu werden. Das ist auch für eine Beziehung nicht einfach, bietet Konfliktpotenzial und kann schnell zu einer höllischen Mixtur werden.“
Die erste Tochter von Grint und seiner Partnerin Georgia Groome, Wednesday, kam im Mai 2020 zur Welt. Zu der Zeit gab es wegen der ausgebrochenen Corona-Pandemie weltweit Kontaktbeschränkungen.
Nach der Geburt von Tochter Wednesday im Jahr 2020 teilte Rupert Grint dieses Foto:
Wegen Schlafmangels „beinahe halluziniert“
Grint und Groome erhielten wegen der Pandemie zu der Zeit mit ihrem Neugeborenen kaum familiäre Unterstützung, wie der Schauspieler nun erzählt. Auch habe er als Vater damals „ständig in dieser Gesundheitsangst“ gelebt.
Grint fügt hinzu, dass das Leben mit einem Neugeborenen aber „eben zum Glück auch eine wunderschöne Zeit“ sei. „Nicht immer rosig, manchmal traumatisch. Die Zeit mit einem Neugeborenen kann sehr beängstigend sein. Man hat manchmal solchen Schlafmangel, dass man beinahe halluziniert.“ Im April 2025 machte der Brite die Geburt seiner zweiten Tochter Goldie öffentlich.
Rolle in Horrorfilm
Grint wurde mit seiner Rolle als Ron Weasley in den „Harry Potter“-Filmen bekannt. Im neuen Horrorfilm „Nightborn“ spielt er ebenfalls einen Jung-Vater, der vor Herausforderungen steht.
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