Rupert Grint: Leben mit Baby kann traumatisch sein

Grint fügt hinzu, dass das Leben mit einem Neugeborenen aber „eben zum Glück auch eine wunderschöne Zeit“ sei. „Nicht immer rosig, manchmal traumatisch. Die Zeit mit einem Neugeborenen kann sehr beängstigend sein. Man hat manchmal solchen Schlafmangel, dass man beinahe halluziniert.“ Im April 2025 machte der Brite die Geburt seiner zweiten Tochter Goldie öffentlich.