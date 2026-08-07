Arabella Kiesbauer kontert Kanzler-Sager

„Eine richtige Mama und eine richtige Glucke“

Dass Kiesbauer dabei nicht bloß aus ihren Moderationskarten vorlas, versteht sich fast von selbst. Mit Nika (18) und Neo (15) hat sie schließlich selbst zwei Kinder großgezogen – und spricht ausgerechnet jetzt in einem Interview erstaunlich offen über ihren Alltag. „Ich bin so eine richtige Mama und eine richtige Glucke“, gesteht sie gegenüber der „Gala“.