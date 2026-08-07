Arabella Kiesbauer kontert Kanzler-Sager

Als Kanzler Christian Stocker beim Bürgerdialog erklärte, Kinderbetreuung sehe er „nicht als Arbeit“, ließ Arabella Kiesbauer das nicht einfach stehen. Die Moderatorin konterte prompt – und setzte als zweifache Mutter ein deutliches Zeichen für all jene, die täglich unbezahlte Familienarbeit leisten.
Eigentlich ist Arabella Kiesbauer gerade die Frau der Stunde. Am Donnerstag sollte die 57-Jährige in Salzburg lediglich durch den Bürgerdialog von Bundeskanzler Christian Stocker führen. Doch dann lieferte ihr der Regierungschef unfreiwillig eine Steilvorlage, bei der die zweifache Mutter nicht schweigen wollte.
Auf die Frage nach Kinderbetreuung erklärte Stocker, diese würde er „nicht als Arbeit sehen“. Ein Satz, der nicht nur politisch für ordentlich Wirbel sorgte. Auch Kiesbauer reagierte unmittelbar – und hielt dem Kanzler entgegen, dass ohne die Mütter das gesamte System zusammenbrechen würde. Eine Antwort, die im Saal prompt für Zustimmung sorgte. Aus der Moderatorin wurde für einen kurzen Moment die Stimme vieler Mütter.
„Eine richtige Mama und eine richtige Glucke“
Dass Kiesbauer dabei nicht bloß aus ihren Moderationskarten vorlas, versteht sich fast von selbst. Mit Nika (18) und Neo (15) hat sie schließlich selbst zwei Kinder großgezogen – und spricht ausgerechnet jetzt in einem Interview erstaunlich offen über ihren Alltag. „Ich bin so eine richtige Mama und eine richtige Glucke“, gesteht sie gegenüber der „Gala“.
Zwischen dem unglaublichen Stolz ihrer Tochter gegenüber, die in ihrem jungen Alter bereits zwei Abschlüsse in der Tasche hat, und ihrem pubertierenden Sohn wird dem TV-Liebling jedenfalls nicht langweilig: „Wir lieben und wir hassen uns momentan und wir streiten und schmusen.“
Zwei Kinder großgezogen, Karriere gemacht und dabei seit Jahrzehnten im Fernsehen präsent: Dass Kiesbauer beim Thema Kinderbetreuung ein wenig mehr Praxiserfahrung mitbringt als so mancher Diskutant, darf man also durchaus behaupten. Und Liebe, Streit, Stolz, Sorgen – das klingt schon irgendwie auch alles nach Arbeit, oder?
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.