Massiver Felssturz: „Zum Glück niemand verletzt!“

Gebiet wird jetzt unter die Lupe genommen

Dennoch müsse man sich alles genau ansehen und die Situation im Auge behalten, betonte Grüner. Am Montag werde man das Gebiet mit der Landesgeologie genau unter die Lupe nehmen und erheben, ob und welche Maßnahmen es braucht. Dabei werde auch eine Drohne zum Einsatz kommen – bei Bedarf auch ein Hubschrauber.