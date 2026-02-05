Hassprediger kommen künftig auf eine „Watchlist“

Radikalisierung, die oftmals im digitalen Raum stattfindet, macht aber nicht an Landes- oder Staatsgrenzen Halt: Man denke an den schrecklichen Terrorakt in Villach, der einem 14-Jährigen vor fast genau einem Jahr das Leben kostete: Der syrische Täter radikalisierte sich anhand von TikTok-Videos eines deutschen Islam-Predigers. Deshalb will Mikl-Leitner gemeinsam mit Integrationsministerin Claudia Bauer auch auf EU-Ebene Druck machen: Es brauche auch dort ein entschlossenes Vorgehen, beide sprechen sich daher für eine Umsetzung eines europäischen Hassprediger-Registers aus.