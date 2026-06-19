Stinkende Algen verpesten Traumstrände der Karibik

Klimawandel als Ursache

Forscher sehen die Ursachen unter anderem im Klimawandel, steigenden Wassertemperaturen und Nährstoffeinträgen ins Meer. In diesem Jahr wurden in der Karibik so viele Sargassum-Algen registriert wie noch nie zuvor. Die braune Plage bedroht nicht nur den Tourismus, sondern auch Korallenriffe, Seegraswiesen und Meeresschildkröten.