SPÖ kritisiert Zustände bei Österreichs Polizei

Der Personalmangel bei der Polizei beschäftigt seit Jahren Politik und Exekutive. Nun wird versucht, unsere Freunde und Helfer durch das Volksbegehren „Polizei – kritischer Personalmangel“ abzusichern. SPÖ-Sicherheitssprecher Köllner: „Wir müssen sicherstellen, dass genügend Polizistinnen und Polizisten auf den Straßen präsent sind. Gerade in den Städten braucht es eine nachhaltige Stärkung der Exekutive“, betont er und verweist auf steigende Anforderungen an die Polizei, bevorstehende Pensionierungswellen und einen weiterhin hohen Personalbedarf.