Leichtere Abschiebung für ausländische Straftäter

„Haft in der Heimat“ wird ausgebaut

Neben den Abschiebungen setzt die Regierung auch auf einen weiteren Ausbau des Programms „Haft in der Heimat“. Bereits im vergangenen Jahr wurden laut Regierung 208 Strafgefangene in ihre Herkunftsländer überstellt – so viele wie noch nie zuvor. Bürokratische Hürden sollen nun weiter reduziert werden, um solche Überstellungen künftig häufiger zu ermöglichen.