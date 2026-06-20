Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feierte ÖFB-Sieg

CNN-Journalist wurde in Wien zum Österreich-Fan

Ausland
20.06.2026 14:00
CNN-Journalist Elex Michaelson wurde in Wien zum ÖFB-Fan.
CNN-Journalist Elex Michaelson wurde in Wien zum ÖFB-Fan.(Bild: Krone-Collage/APA/GEORG HOCHMUTH, instagram.com/elexmichaelson)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Ein bekannter CNN-Journalist feierte Sieg unserer Nationalmannschaft in Wien und brachte Österreich damit sogar live auf Sendung beim größten Nachrichtensender der Welt. 

0 Kommentare

Für das TV-Publikum in den Vereinigten Staaten ist Elex Michaelson ein bekanntes Gesicht, auch in sozialen Netzwerken ist der 39-Jährige ziemlich umtriebig. Kürzlich weilte der Journalist – im Schlepptau der ehemaligen US-Vizepräsidentin Kamala Harris – beim Austrian World Summit in Wien.

Vom ÖFB-Fieber gepackt
Und wurde hier ganz offensichtlich vom Fußball-Fieber angesteckt! Denn den Auftaktsieg der österreichischen Nationalmannschaft beobachtete der Kalifornier live beim Public Viewing in der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG), wo am Dienstag in den frühen Morgenstunden ordentlich gefeiert wurde.

Von der Euphorie sichtlich übermannt, postete Michaelson ein unterhaltsames Video auf Facebook, das ihn mit Hut und Fan-Schal ganz in Rot-Weiß-Rot zeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
20.06.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf