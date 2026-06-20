Feierte ÖFB-Sieg
CNN-Journalist wurde in Wien zum Österreich-Fan
Ein bekannter CNN-Journalist feierte Sieg unserer Nationalmannschaft in Wien und brachte Österreich damit sogar live auf Sendung beim größten Nachrichtensender der Welt.
Für das TV-Publikum in den Vereinigten Staaten ist Elex Michaelson ein bekanntes Gesicht, auch in sozialen Netzwerken ist der 39-Jährige ziemlich umtriebig. Kürzlich weilte der Journalist – im Schlepptau der ehemaligen US-Vizepräsidentin Kamala Harris – beim Austrian World Summit in Wien.
Vom ÖFB-Fieber gepackt
Und wurde hier ganz offensichtlich vom Fußball-Fieber angesteckt! Denn den Auftaktsieg der österreichischen Nationalmannschaft beobachtete der Kalifornier live beim Public Viewing in der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG), wo am Dienstag in den frühen Morgenstunden ordentlich gefeiert wurde.
Von der Euphorie sichtlich übermannt, postete Michaelson ein unterhaltsames Video auf Facebook, das ihn mit Hut und Fan-Schal ganz in Rot-Weiß-Rot zeigt.
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