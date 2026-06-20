CNN-Journalist wurde in Wien zum Österreich-Fan

Vom ÖFB-Fieber gepackt

Und wurde hier ganz offensichtlich vom Fußball-Fieber angesteckt! Denn den Auftaktsieg der österreichischen Nationalmannschaft beobachtete der Kalifornier live beim Public Viewing in der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG), wo am Dienstag in den frühen Morgenstunden ordentlich gefeiert wurde.