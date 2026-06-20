Vorwürfe gegen Generalvikar der Diözese Innsbruck

Buemberger weist Vorwürfe zurück

„In einem Schreiben an die Mitarbeitenden der Diözese betont Buemberger, dass das Ruhen seiner Funktionen dazu dienen soll, die laufende Klärung unbeeinflusst zu ermöglichen“, heißt es. Zugleich stellte er klar, dass dieser Schritt kein Schuldeingeständnis sei und weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.