Das Märchen der deutschen Autobauer

Damit stellt sich die Frage: Wurden die Wachstumserwartungen in durchaus gesättigten Industrieländern nicht schlicht zu hoch angesetzt? Die weltweite Produktion von Kraftfahrzeugen stieg in den letzten 25 Jahren von rund 58 Millionen auf knapp 93 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2024. Würde dieses Wachstum im gleichen Tempo anhalten, läge die Produktion bis 2050 bei knapp 200 Millionen Fahrzeugen jährlich. Doch wer soll all diese Autos überhaupt kaufen? Vielleicht ist der Glaube an ewiges Wachstum doch nur eine Märchengeschichte, von der sich die Autobauer verabschieden müssen.