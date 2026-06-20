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How the Vienna Chamber Shuffled 223 Million
Under President Walter Ruck, the Vienna Chamber of Commerce has transferred assets worth hundreds of millions into a holding structure since 2023. At the same time, not only did chamber dues skyrocket, but personnel costs also soared. Krone+ has the details.
Walter Ruck is going through turbulent times. The president of the Vienna Chamber of Commerce has recently had to field critical questions: about Hernstein Castle and a gatehouse that— as reported —had to be renovated at a cost of 660,000 euros to serve as a prestigious second office for the power-conscious head of the trade association. Just a few kilometers from his private residence.
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