Ukraine hat „die zweitstärkste Armee der NATO“

In einem Interview mit dem Nachrichtenportal „Hromadske“ erklärte Selenskyj, dass die ukrainischen Streitkräfte faktisch „die zweitstärkste Armee der NATO“ seien. „Und daher braucht uns die NATO auch de jure“, so der 48-Jährige weiter. Schleißlich sei das eine Tatsache, die von allen Staatsführern anerkannt werde. Ukraines Militär stehe bei der Verteidigung gegen die von Moskau betriebene Invasion der als zweitstärksten Armee der Welt geltenden russischen in nichts nach, fügte er an.