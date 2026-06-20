60 Torschüsse, kein Tor – die Türkei ist am Boden

Über 30 Abschlüsse

Es war symptomatisch für das Spiel, ja den kompletten bisherigen WM-Auftritt der Türkei. Ab dem Ende der ersten Halbzeit agierte die Türkei in Überzahl, weil Paraguays Miguel Almiron der „Hand vor den Mund“-Regel folgend Rot gesehen hatte. Was machte die Türkei draus? Viel Druck, permanentes Anpressen, Schüsse, Flanken in den 16er, Kopfbälle, alles mögliche – nur kein Tor. Wieder brachten es die Türken auf über 30 Abschlüsse – in einem Spiel. Genauso war es im ersten Spiel gegen Australien (0:2) gewesen. Ergab in Summe über 60 Abschlüsse, aber kein einziges Tor.