Junge Wachebeamte sollen Jugend-Gefängnis „retten“

Andere Anstalten unter Zugzwang

Mit diesen Zwangszuteilungen tun sich aber noch weitere Probleme auf. Dass die Auszubildenden Praxis abzuleisten haben, sei so vorgesehen, jedoch waren diese bereits zum größten Teil den steirischen Anstalten zugeteilt. „Wir sind absolut unvorbereitet in diese Situation gekommen, für die Sommermonate war bereits alles geplant. Jetzt müssen wir erst wieder eigenes Personal zur Verfügung stellen“, ist auch Stefan Jud, Vorsitzender der steirischen Justizwachegewerkschaft, nicht glücklich mit der Situation. Jetzt müssen einmal mehr Dienst- und Urlaubspläne über den Haufen geworfen werden.