Großeinsatz! Almhütte wurde zum Raub der Flammen

Müllhaufen brannte in Telfs

Bereits am Freitagvormittag hatte die Freiwillige Feuerwehr Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) zu einem Brand eines Müllhaufens ausrücken müssen. Ein Müllauto war gegen 10 Uhr in einem Wohnpark abgestellt. Der Lenker und der Beifahrer bemerkten schließlich Rauchentwicklung im Fahrzeug sowie einem Müllhaufen neben dem Auto.