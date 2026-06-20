Großeinsatz! Almhütte wurde zum Raub der Flammen

Großeinsatz am Freitag auf einer Alm in der Tiroler Gemeinde Walchsee (Bezirk Kufstein)! Der Besitzer und sein Schwager entdeckten im hinteren Teil der Hütte ein Feuer. Ein Großaufgebot an Feuerwehren rückte an, um die Flammen zu löschen. Auch in Telfs musste die Feuerwehr ausrücken.
Gegen 17.20 Uhr brach auf einer Almhütte in Walchsee ein Feuer aus. Der 62-jährige Hüttenbesitzer und sein 67-jähriger Schwager hielten sich in der Nähe der Hütte auf und entdeckten den Brandausbruch im hinteren Teil des Gebäudes.
Sie alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. „Der Hüttenbesitzer konnte noch rechtzeitig die Photovoltaik-Anlage trennen und eine Gasflasche vom Brandobjekt entfernen“, schildert die Polizei.
Als die Florianijünger eintrafen, stand die Hütte bereits in Vollbrand. Gleich fünf Feuerwehren aus den Gemeinden Walchsee, Rettenschöss, Buchberg, Ebbs und Kufstein konnten mit vereinten Kräften und 80 Feuerwehrleuten den Brand löschen.
Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. „Laut ersten Erhebungen des Brandermittlers dürfte der Brand im Bereich eines Gas-Durchlauferhitzers ausgebrochen sein“, so die Ermittler.
Müllhaufen brannte in Telfs
Bereits am Freitagvormittag hatte die Freiwillige Feuerwehr Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) zu einem Brand eines Müllhaufens ausrücken müssen. Ein Müllauto war gegen 10 Uhr in einem Wohnpark abgestellt. Der Lenker und der Beifahrer bemerkten schließlich Rauchentwicklung im Fahrzeug sowie einem Müllhaufen neben dem Auto.
Das Duo konnte den Brand löschen. Der Müllhaufen wurde durch einen Mitarbeiter der Entsorgungsfirma entsorgt. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Vermutlich war eine nicht fachgerechte Entsorgung des Mülls die Brandursache.
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