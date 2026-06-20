Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Live im Stadion

Auch Paris Hilton feiert den Aufstieg der US-Boys

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 08:10
Paris Hilton war in Seattle live dabei – und auf „ihre“ US-Boys vermutlich sehr stolz.
Paris Hilton war in Seattle live dabei – und auf „ihre“ US-Boys vermutlich sehr stolz.(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ob sie mit den gedrückten Daumen die nötige (Rest-)Energie schickte? Möglich. Jedenfalls war Paris Hilton wieder live dabei, als in der Nacht auf Samstag „ihre“ US-Boys Australien mit 2:0 besiegten und damit den Aufstieg in die K.-o.-Phase fixierten.

0 Kommentare

Sie stolzierte, lächelte, winkte, gab Interviews, zog daraus freilich jede Menge Material für jede Menge Insta-Storys. Kurz: Sie war in ihrem Element. Paris Hilton war auch beim zweiten Gruppenspiel von Gastgeber USA bei dieser Weltmeisterschaft live im Stadion dabei. Diesmal ging‘s gegen Australien. Und Paris genoss alles. Vor allem den Sieg.

+3
Fotos

Eine Ehre
Und alles war „eine große Ehre“ für sie, schreibt sie in ihren Insta-Storys: überhaupt im Stadion zu sein; Interviews zu geben; am Spielfeldrand stöckeln zu dürfen – „was für eine Ehre“.

Lesen Sie auch:
Noch nie zuvor profitierte ein WM-Team in darauffolgenden Spielen von Eigentoren.
Unüblicher Rekord
Die USA schreibt WM-Geschichte dank Eigentoren
19.06.2026

Auch beim ersten Spiel war Hilton schon im Stadion gewesen. Damals war‘s in Los Angeles gegen Paraguay gegangen. Auch damals brachte sie Glück: 4:1 gegen Paraguay.

Diesmal musste eben Australien herhalten. Die von Mauricio Pochettino gecoachten US-Amerikaner gaben sich vor 66.925 Zuschauern in Seattle trotz des Fehlens des angeschlagenen Leistungsträgers Christian Pulisic keine Blöße. Ein Eigentor von Cameron Burgess (11.) sowie ein Kopfballtreffer von Alex Freeman (43.) ließen das Heimteam neuerlich jubeln. Und Paris Hilton auch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 08:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

2:0 vs. Australien
Video: Hier fixieren die US-Boys den WM-Aufstieg
WM-Goldtor
Schottland vs. Marokko 0:1 – das Video
3:0 gegen Haiti
Alle Tore im Video! Hier tanzt Brasilien Samba
WM-Goldtor
Mexiko vs. Südkorea 1:0! Alle Highlights im Video
WM-Schützenfest
Alle Tore im Video: Kanada deklassiert Katar 6:0!
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.588 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
168.187 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
77.590 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1838 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1005 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
785 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM-Goldtor
Schottland vs. Marokko 0:1 – das Video
Live im Stadion
Auch Paris Hilton feiert den Aufstieg der US-Boys
Aus WM geflogen
60 Torschüsse, kein Tor – die Türkei ist am Boden
3:0 gegen Haiti
Alle Tore im Video! Hier tanzt Brasilien Samba
Frühes WM-Aus
Zweites Spiel, zweite Pleite! Die Türkei fliegt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf