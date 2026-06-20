Auch Paris Hilton feiert den Aufstieg der US-Boys

Sie stolzierte, lächelte, winkte, gab Interviews, zog daraus freilich jede Menge Material für jede Menge Insta-Storys. Kurz: Sie war in ihrem Element. Paris Hilton war auch beim zweiten Gruppenspiel von Gastgeber USA bei dieser Weltmeisterschaft live im Stadion dabei. Diesmal ging‘s gegen Australien. Und Paris genoss alles. Vor allem den Sieg.