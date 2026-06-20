Auch Paris Hilton feiert den Aufstieg der US-Boys

Ob sie mit den gedrückten Daumen die nötige (Rest-)Energie schickte? Möglich. Jedenfalls war Paris Hilton wieder live dabei, als in der Nacht auf Samstag „ihre“ US-Boys Australien mit 2:0 besiegten und damit den Aufstieg in die K.-o.-Phase fixierten.
Sie stolzierte, lächelte, winkte, gab Interviews, zog daraus freilich jede Menge Material für jede Menge Insta-Storys. Kurz: Sie war in ihrem Element. Paris Hilton war auch beim zweiten Gruppenspiel von Gastgeber USA bei dieser Weltmeisterschaft live im Stadion dabei. Diesmal ging‘s gegen Australien. Und Paris genoss alles. Vor allem den Sieg.
Eine Ehre
Und alles war „eine große Ehre“ für sie, schreibt sie in ihren Insta-Storys: überhaupt im Stadion zu sein; Interviews zu geben; am Spielfeldrand stöckeln zu dürfen – „was für eine Ehre“.
Auch beim ersten Spiel war Hilton schon im Stadion gewesen. Damals war‘s in Los Angeles gegen Paraguay gegangen. Auch damals brachte sie Glück: 4:1 gegen Paraguay.
Diesmal musste eben Australien herhalten. Die von Mauricio Pochettino gecoachten US-Amerikaner gaben sich vor 66.925 Zuschauern in Seattle trotz des Fehlens des angeschlagenen Leistungsträgers Christian Pulisic keine Blöße. Ein Eigentor von Cameron Burgess (11.) sowie ein Kopfballtreffer von Alex Freeman (43.) ließen das Heimteam neuerlich jubeln. Und Paris Hilton auch.
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