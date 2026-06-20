Entlaufener Hund trug illegales Schock-Halsband

Eine entlaufene Hündin brachte ihre Halterin im Bezirk Krems in Schwierigkeiten: Im Tierheim wurde nämlich ein verbotenes Halsband entdeckt. Die im Hundesport aktive Frau wurde angezeigt.
Die vierjährige Malinois-Hündin sorgte im Bezirk Krems für Aufregung. Der Vierbeiner war entlaufen und wurde nach einer Suchaktion noch am selben Abend gefunden und ins Tierheim Krems gebracht. Dort machten die Mitarbeiter eine brisante Entdeckung: Der Hund trug ein Elektroschock-Halsband. Schon der Besitz solcher Geräte ist in Österreich verboten. Das Tierheim verständigte daraufhin den Amtstierarzt sowie die Polizei. Die Halterin konnte rasch ausgeforscht werden. Sie soll im Hundesport aktiv sein und regelmäßig an Wettbewerben teilnehmen.
Gegen sie wurde Anzeige erstattet. Ob und in welchem Umfang das Halsband tatsächlich eingesetzt wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Tierheimleiterin Brigitte Kainz findet deutliche Worte: „Wem es an Geduld und Kompetenz mangelt, einen Hund mit legalen statt brutalen Methoden zu erziehen, der sollte bitte zu einem Stoffhund greifen.“
Wir hoffen doch sehr, dass solche Teilnehmer von seriösen sportlichen Veranstaltungen ausgeschlossen werden.
Tierheimleiterin Brigitte Kainz
Weil die Frau bereits bei einem Turnier im Heimatbezirk Ende Juli angemeldet sein soll, fordern die Tierschützer die organisierenden Verbände zum Handeln auf. „Solche Teilnehmer sollten von seriösen Veranstaltungen ausgeschlossen werden“, so Kainz.
Das Halsband wurde beschlagnahmt, das Tier befindet sich wieder bei seinen Besitzern. Deren Begründung: Der Hund habe das Halsband bereits beim Vorbesitzer getragen und fühle sich dadurch sicherer...
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