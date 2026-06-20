Entlaufener Hund trug illegales Schock-Halsband

Die vierjährige Malinois-Hündin sorgte im Bezirk Krems für Aufregung. Der Vierbeiner war entlaufen und wurde nach einer Suchaktion noch am selben Abend gefunden und ins Tierheim Krems gebracht. Dort machten die Mitarbeiter eine brisante Entdeckung: Der Hund trug ein Elektroschock-Halsband. Schon der Besitz solcher Geräte ist in Österreich verboten. Das Tierheim verständigte daraufhin den Amtstierarzt sowie die Polizei. Die Halterin konnte rasch ausgeforscht werden. Sie soll im Hundesport aktiv sein und regelmäßig an Wettbewerben teilnehmen.