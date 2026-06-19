Keine Ermittlungen gegen Landesrat Heinrich Dorner

„Gefährdung der körperlichen Sicherheit“

Greenpeace brachte deswegen im April eine Sachverhaltsdarstellung unter anderem wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Gemeingefährdung ein, die sich gegen die Betreiberfirma des Steinbruchs, die Bezirkshauptmannschaft und den nicht namentlich genannten zuständigen Landesrat richtete. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt prüfte die Anzeige und ließ wissen, dass keine Ermittlungen aufgenommen wurden. Landesrat Dorner erklärte in einem Statement, dass er darüber „nicht überrascht“ sei, denn die in der Sachverhaltsdarstellung erhobenen Vorwürfe seien „komplett an den Haaren herbeigezogen“.