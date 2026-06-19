Aufregung um Messi: Algerien reicht Beschwerde ein

Algeriens Fußballverband hat eine offizielle Beschwerde bei der FIFA eingereicht. Hintergrund ist die Schiedsrichterleistung beim Auftaktmatch in der Österreich-Gruppe gegen Argentinien (0:3). Im Zentrum der Aufregung: Superstar Lionel Messi.
Schon kurz nach dem Match, bei dem Messi gleich alle drei Tore erzielt hatte, gab es Aufregung um den Superstar. Doch nicht nur dadurch generierte er Aufmerksamkeit. „La Pulga“ stieg Mitte der ersten Halbzeit mit offener Sohle dem algerischen Verteidiger Mandi von hinten in die Wade getreten.
Nicht nur die Algerier sahen darin ein Foul, für das die Rote Karte angebracht gewesen wäre, auch zahlreiche Experten stimmten zu. Allerdings entschied sich Szymon Marciniak dafür, nicht einmal die Gelbe Karte zu zücken, wodurch er heftige Debatten über einen Bonus für den Argentinien-Star auslöste.
Auch Wirbel um Mac Allister
In Algerien sieht man sich durch die Entscheidung klar benachteiligt. Deshalb hat der dortige Fußballverband (FAF) auch entschieden, Maßnahmen zu ergreifen. Wie mehrere algerische Medien berichten, hat der Verband eine offizielle Beschwerde über die Schiedsrichterleistung bei der FIFA eingereicht.
Hervorgehoben wird in der Beschwerde vor allem das Foul von Messi. Doch auch eine Szene, bei der der Ellbogen von Alexis Mac Allister im Gesicht von Algerien-Dribbler Ibrahim Maza gelandet ist, wurde demnach als Beispiel für die Benachteiligung genannt. Dass es zu einer nachträglichen Sanktionierung oder gar einem Ausschluss von Messi für das Duell gegen Österreich am Montag (ab 19 Uhr im sportkrone-at-Liveticker) kommt, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich.
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