Aufregung um Messi: Algerien reicht Beschwerde ein

Hervorgehoben wird in der Beschwerde vor allem das Foul von Messi. Doch auch eine Szene, bei der der Ellbogen von Alexis Mac Allister im Gesicht von Algerien-Dribbler Ibrahim Maza gelandet ist, wurde demnach als Beispiel für die Benachteiligung genannt. Dass es zu einer nachträglichen Sanktionierung oder gar einem Ausschluss von Messi für das Duell gegen Österreich am Montag (ab 19 Uhr im sportkrone-at-Liveticker) kommt, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich.