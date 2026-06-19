UniCredit holt sich fast 40 Prozent an Commerzbank

Die italienische Großbank UniCredit hat eine Beteiligung von mehr als 39 Prozent an der Commerzbank sicher. Das Tauschangebot in UniCredit-Aktien sei bis zum Ablauf der Annahmefrist am Dienstag für 12,51 Prozent der Commerzbank-Papiere angenommen worden, teilte das Mailänder Institut am Freitag mit. 26,77 Prozent hatte sich die Bank-Austria-Mutter schon vorher zusammengekauft, sodass die Italiener nun auf 39,28 Prozent an der Commerzbank kommen.