Jason Momoas schöne Freundin stahl allen die Show

Bei der Premiere des neuen „Supergirl“-Streifens in London hat eine sogar Hauptdarstellerin Milly Alcock die Show gestohlen: Jason Momoas schöne Freundin Adria Adjona!
Seit rund zwei Jahren ist Jason Momoa mit Adria Adjona liiert, am Donnerstag begleitete die Schauspielerin ihren Freund in London auf den Red Carpet. Und sah dabei einfach zauberhaft aus!
Verschmuster Pärchen-Auftritt
Im hautengen, roten Kleid mit XXL-Dekolleté und tiefem Rückenausschnitt machte die 34-Jährige nämlich eine Wahnsinns-Figur. Und das fand wohl auch Momoa, der nicht nur stolz für gemeinsame Fotos posierte, sondern es sich auch nicht nehmen ließ, mit heißen Küssen seine Liebe zu zeigen.
Da hatte sogar die Hauptdarstellerin des neuen Superhelden-Films das Nachsehen. Und das, obwohl Milly Alcock, die unter anderem bereits in der Netflix-Serie „Sirens“ mitspielte, im weißen Kleid mit langem Beinschlitz ebenfalls auf Sex-Appeal setzte.
Momoa brachte auch Kinder mit
Für Momoa, der fleißig Erinnerungsfotos schoss, wurde der Auftritt am Red Carpet in jedem Fall zur Familiensache. Der 46-Jährige brachte nämlich nicht nur Adjona mit zur Premiere, sondern auch seine Kinder Nakoa-Wolf und Lola Iolani.
Der 17-Jährige und seine um ein Jahr ältere Schwester stammen aus der Beziehung des Schauspielers mit Lisa Bonet. Das Paar reichte 2024 nach sieben Jahren Ehe die Scheidung ein.
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