Jason Momoas schöne Freundin stahl allen die Show

Verschmuster Pärchen-Auftritt

Im hautengen, roten Kleid mit XXL-Dekolleté und tiefem Rückenausschnitt machte die 34-Jährige nämlich eine Wahnsinns-Figur. Und das fand wohl auch Momoa, der nicht nur stolz für gemeinsame Fotos posierte, sondern es sich auch nicht nehmen ließ, mit heißen Küssen seine Liebe zu zeigen.