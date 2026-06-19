Kummer: „Muss mich einer Operation unterziehen“

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bedankte sich bei Kummer für ihre geplante Unterstützung und wünschte ihr „alles Gute“. Gleichzeitig freue er sich auf die Zusammenarbeit mit Vera Russwurm und Arabella Kiesbauer, die die Vertretung übernehmen und Stocker nun auf seiner Sommertour durch alle neun Bundesländer begleiten.