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Kummer: „Muss mich einer Operation unterziehen“

Adabei Österreich
19.06.2026 18:19
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Diese Meldung (siehe auch Video oben) verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Publikumsliebling und Top-Moderatorin Christa Kummer (61) muss ihre geplante Gesprächsreihe „Österreich im Gespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker“ absagen ...

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Grund dafür ist der aktuelle Gesundheitszustand der beliebten Niederösterreicherin und ehemaligen ORF-Wetterexpertin.

„Ich habe die Diagnose vor Kurzem bekommen, aber ich will wirklich nichts dazu sagen“, so Kummer am Freitag zur „Krone“.

„Ich habe Ende des Monats eine Operation, der ich mich unterziehen muss“, sagte sie uns weiter, ohne in nähere Details gehen zu wollen.

Eine Kämpferin: Publikumsliebling Christa Kummer
Eine Kämpferin: Publikumsliebling Christa Kummer(Bild: Eva Manhart)

Klar ist, sie ist und bleibt eine Kämpferin und will bis dahin auch geplante Termine wahrnehmen.

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Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bedankte sich bei Kummer für ihre geplante Unterstützung und wünschte ihr „alles Gute“. Gleichzeitig freue er sich auf die Zusammenarbeit mit Vera Russwurm und Arabella Kiesbauer, die die Vertretung übernehmen und Stocker nun auf seiner Sommertour durch alle neun Bundesländer begleiten.

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