Kinderporno-Anklage nach Razzia bei Promiwirt

Sein Familienbetrieb zählt zu den beliebtesten Lokalen Kärntens, sein Name ist auch eng mit gesellschaftlichen Ereignissen verbunden. Doch jetzt zeigte sich eine dunkle Seite: Bei dem bekannten Gastronomen wurden Hunderte Dateien mit furchtbarem Kindesmissbrauchsmaterial gefunden!
Verzweifeltes Babyweinen hallt durch den Verhandlungssaal am Klagenfurter Landesgericht. Das Schreien geht durch Mark und Bein. Es kommt von einem jener abscheulichen Videos, die bei dem bekannten Kultwirt im Zuge einer großen Hausdurchsuchung beschlagnahmt worden sind – und auf denen Kleinkinder sexuell missbraucht werden.
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