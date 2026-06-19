Kinderporno-Anklage nach Razzia bei Promiwirt

Verzweifeltes Babyweinen hallt durch den Verhandlungssaal am Klagenfurter Landesgericht. Das Schreien geht durch Mark und Bein. Es kommt von einem jener abscheulichen Videos, die bei dem bekannten Kultwirt im Zuge einer großen Hausdurchsuchung beschlagnahmt worden sind – und auf denen Kleinkinder sexuell missbraucht werden.