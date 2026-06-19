„Waldkinder“ übersiedeln bald in ein neues Revier

Fixes Ritual

Fakt ist: Gruppenzwang gibt es hier keinen. Auch bespaßt wird niemand. Jedes Kind darf im Grunde tun und lassen, was es will und sich nach Lust und Laune mit Dingen beschäftigen, die ihm Freude bereiten. Nur um 11.30 Uhr, wenn der Gong einer Klangschale erklingt, wissen alle, was tun ist: Still werden und sich andächtig um den Tisch zum Mittagessen versammeln. „Erde, die uns das gebracht. Sonne, die es reif gemacht. Liebe Sonne, liebe Erde, deiner nie vergessen werde“, sprechen die Kids nun im Chor und beginnen zu essen. Kaum ist alles verputzt, waschen sie ihre Schüsserln aus und stellen sie weg, bevor sie erneut barfuß über die Wiese tollen.