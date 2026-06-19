35,6 Grad – Innsbruck der Hotspot von Österreich

Der 19. Juni 2026 ist der bisher heißeste Tag 2026. Er markiert den Beginn einer mehrtägigen Hitzewelle. Die GeoSphere Austria-Messstation Innsbruck Uni registrierte am Freitagnachmittag 35,6 Grad – Höchstwert in Österreich. Auf den Plätzen zwei, drei und vier landeten ebenfalls Messstationen in Tirol.
„Verantwortlich für die Hitzewelle ist die Zufuhr subtropischer Warmluft mit einem Ausläufer des Azorenhochs. Am heißesten war es dabei im Inntal und im östlichen Flachland“, erklärte GeoSphere Austria-Klimatologe Peter Müller. „Schon am Freitag überschritten an 186 von insgesamt 273 Messstationen der GeoSphere Austria die Temperaturen die 30-Grad-Marke und registrierten damit einen Hitzetag.“
Haiming auf Platz zwei
Mit jeweils 34,8 Grad landeten die Messstationen Haiming im Tiroler Oberinntal (Bezirk Imst) und Mayrhofen im Tiroler Zillertal ex aequo auf Platz zwei. Dicht dahinter lag Imst (ebenfalls Tirol) mit 34,6 Grad.
Hitze wütet in weiten Teilen Europas
Die mehrtägige Hitzewelle erfasst weite Teile Europas und dauert noch mehrere Tage an.
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