35,6 Grad – Innsbruck der Hotspot von Österreich

„Verantwortlich für die Hitzewelle ist die Zufuhr subtropischer Warmluft mit einem Ausläufer des Azorenhochs. Am heißesten war es dabei im Inntal und im östlichen Flachland“, erklärte GeoSphere Austria-Klimatologe Peter Müller. „Schon am Freitag überschritten an 186 von insgesamt 273 Messstationen der GeoSphere Austria die Temperaturen die 30-Grad-Marke und registrierten damit einen Hitzetag.“