Ausbildung zum Junior Ranger im Nationalpark

Noch bis Juli läuft das Junior-Ranger-Programm des Vorjahres, ab August geht es mit der neuen Ausbildung los. Zum Stundenplan der jungen Naturfreunde gehört zum Beispiel die Kartierung von Kiebitz-Nestern. Aber es wird nicht nur beobachtet. Die Jugendlichen bauen aber auch Schwalbennester, Vogelhäuser und Fledermauskästen. Diese Nisthilfen werden anschließend an geeigneten Standorten im Nationalpark angebracht.