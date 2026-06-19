Ausbildung zum Junior Ranger im Nationalpark

Du bist zwischen 12 und 14 Jahre alt und naturinteressiert? Dann sei bei diesem speziellen Lehrgang mit dabei.
Tierspuren, Zugvögel und weiße Esel? Junior Ranger erleben die Tierwelt des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel besonders intensiv.
Seit einigen Jahren bietet der Nationalpark in Kooperation mit dem Parndorfer Unternehmen Püspök engagierten Jugendlichen die Möglichkeit, den Nationalpark und seine Tierwelt aus einer ganz besonderen Perspektive kennenzulernen.
In vier Modulen wird den Jugendlichen gelernt, genau hinzuschauen, ökologische Zusammenhänge zu verstehen und vor allem eines: selbst aktiv zu werden. Als Sponsor ermöglicht Lukas Püspök mit seinem Unternehmen pro Jahr bis zu 15 Jugendlichen die Teilnahme an diesem besonderen Naturerlebnis.
Noch bis Juli läuft das Junior-Ranger-Programm des Vorjahres, ab August geht es mit der neuen Ausbildung los. Zum Stundenplan der jungen Naturfreunde gehört zum Beispiel die Kartierung von Kiebitz-Nestern. Aber es wird nicht nur beobachtet. Die Jugendlichen bauen aber auch Schwalbennester, Vogelhäuser und Fledermauskästen. Diese Nisthilfen werden anschließend an geeigneten Standorten im Nationalpark angebracht.
„Wer selbst Hand anlegt, entwickelt oft einen neuen Zugang zur Natur“, erklärt auch Nationalparkdirektor Hannes Ehrenfeldner, der mit Lukas Püspök die Jugendlichen besuchte. „Darin liegt einer der zentralen Werte des Programms.“
Püspök verlost einen Platz für Ranger-Ausbildung
Ab August startet die nächste Runde im Junior Ranger Programm. Lukas Püspök verlost unter allen Fixanmeldungen einen zusätzlichen Programmplatz. Anmeldung unter nationalparkneusiedlersee.at
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