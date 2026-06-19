Vier WM-Brüder-Paare spielen nicht fürs selbe Land

Bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko laufen gleich sieben Brüder-Paare auf. Deroy und Laros Duarte aus Kap Verde, Juninho und Leandro Bacuna aus Curaçao sowie die Hernandez-Brüder Theo und Lucas von Vize-Weltmeister Frankreich spielen allesamt für die gleiche Nation. Die weiteren vier Geschwisterpaare kicken für unterschiedliche Länder – wie kam es dazu?