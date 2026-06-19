Spielerfrau keift: Ronaldo „soll in Pension gehen“

Langsam, aber sicher scheint der Unmut über die Rolle von Cristiano Ronaldo in Portugals WM-Team zur Zerreißprobe für die Mannschaft zu werden! Anders ist es kaum zu erklären, dass sich die Freundin von Seleção-Star Joao Neves in aller Öffentlichkeit „traute“, gegen den (früheren?) Superstar zu schimpfen …