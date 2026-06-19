Spielerfrau keift: Ronaldo „soll in Pension gehen“

Langsam, aber sicher scheint der Unmut über die Rolle von Cristiano Ronaldo in Portugals WM-Team zur Zerreißprobe für die Mannschaft zu werden! Anders ist es kaum zu erklären, dass sich die Freundin von Seleção-Star Joao Neves in aller Öffentlichkeit „traute“, gegen den (früheren?) Superstar zu schimpfen …
Unter einem Foto mit ihrem Lebensgefährten Joao Neves, das die Schauspielerin Madalena Aragao bei Instagram gepostet hatte, kommentierte ein Ronaldo-Anhänger nach dem Spiel gegen die DR Kongo: „Dein Freund ist ein Idiot. Sag ihm, er soll den Ball zu meinem GOAT (Der Größte aller Zeiten) passen.“
„Er ist sehr eigensinnig!“
Neves‘ Lebensgefährtin antwortete daraufhin: „Sag deinem GOAT, er soll in Pension gehen. Er ist sehr eigensinnig!“ Seitdem wird die 20-jährige Aragao in der Kommentarspalte ihres Instagram-Accounts teils massiv von Ronaldo-Anhängern beleidigt.
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