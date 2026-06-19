Reise mit dem Auto an die Adria hoch im Kurs

Sonne, Strand und Meer oder doch lieber Berge und Seen? Hauptsache, das Ziel einer traumhaften Sommerreise ist gut mit dem Auto erreichbar. Dieses Wunschdenken trifft auf 44 Prozent der Burgenländer zu, die dieses Jahr mit dem Privat-Auto in den Urlaub fahren wollen. Flexibilität und Unabhängigkeit sind die entscheidenden Kriterien. 54 Prozent von 1000 Befragten geben an, sich auf vier Rädern sicherer zu fühlen als in einem Flugzeug, wie eine repräsentative Studie der Helvetia-Versicherung belegt. Bei den Destinationen hoch im Kurs stehen idyllische Ziele in Kroatien und Italien.