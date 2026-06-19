Reise mit dem Auto an die Adria hoch im Kurs

Fast jeder zweite Burgenländer plant heuer den Sommerurlaub mit dem eigenen Pkw. „Freiheit auf vier Rädern“ ist den meisten dabei am wichtigsten.
Sonne, Strand und Meer oder doch lieber Berge und Seen? Hauptsache, das Ziel einer traumhaften Sommerreise ist gut mit dem Auto erreichbar. Dieses Wunschdenken trifft auf 44 Prozent der Burgenländer zu, die dieses Jahr mit dem Privat-Auto in den Urlaub fahren wollen. Flexibilität und Unabhängigkeit sind die entscheidenden Kriterien. 54 Prozent von 1000 Befragten geben an, sich auf vier Rädern sicherer zu fühlen als in einem Flugzeug, wie eine repräsentative Studie der Helvetia-Versicherung belegt. Bei den Destinationen hoch im Kurs stehen idyllische Ziele in Kroatien und Italien.
Unbekannte Strecken verursachen Stress
Gute Planung ist die halbe Reise: Vor längeren Autofahrten bereitet sich ein Großteil der Burgenländer nahezu vorbildlich vor. 86 Prozent überprüfen ihren Wagen vor größeren Touren auf die Verkehrstauglichkeit – österreichweit kommen diesen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen nur 79 Prozent nach. Fast so viele Lenker informieren sich ebenso rechtzeitig über die geltenden Verkehrsregeln im Urlaubsland. „Jeder Reisende am Steuer seines Autos will eine böse Überraschung vermeiden. Ganz genau wird auch die Route überlegt und einstudiert, denn unbekannte Strecken verursachen bei 44 Prozent der Befragten sogar Stress“, ist in den Unterlagen der aktuellen Untersuchung nachzulesen.
Lockerer geht mit dem Technik-Check die Gen Z um. Bei den Geburtenjahrgängen von 1997 bis 2012 legen laut Erhebung nur 70 Prozent Wert auf einen Test von Reifendruck, Flüssigkeitsstand & Co.
Handy ist im Urlaub eine wichtige Drehscheibe
Bei allen Generationen eine immer größere Rolle spielt das Smartphone. Das Mobiltelefon wird als Navigationshilfe, Unterhaltungszentrale und Sicherheitsnetz genutzt. „92 Prozent der burgenländischen Autobesitzer ist es daher wichtig, dass das Handy für längere Fahrten entsprechend geladen ist“, erklärt ein Studienexperte. Mit 93 Prozent achten vor allem die Frauen darauf, bei den Männer sind es 80 Prozent.
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