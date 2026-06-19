FIS: Nach Rückzug kehrt Urs Lehmann nun zurück

Der Schweizer Lehmann, der wenige Tage vor Johan Eliaschs Abwahl als FIS-Präsident von dem Posten des FIS-CEOs zurückgetreten war, soll das Amt des Generalsekretärs als Nachfolger von Michel Vion bis zum März 2027 führen. Das erklärte die FIS, deren Präsident nun der Liechtensteiner Alexander Ospelt ist, am Freitag.