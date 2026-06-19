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FIS: Nach Rückzug kehrt Urs Lehmann nun zurück

Ski Alpin
19.06.2026 16:41
Urs Lehmann
Urs Lehmann(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach seinem Rückzug als Geschäftsführer des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes FIS kehrt Urs Lehmann als interimistischer FIS-Generalsekretär zurück. 

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Der Schweizer Lehmann, der wenige Tage vor Johan Eliaschs Abwahl als FIS-Präsident von dem Posten des FIS-CEOs zurückgetreten war, soll das Amt des Generalsekretärs als Nachfolger von Michel Vion bis zum März 2027 führen. Das erklärte die FIS, deren Präsident nun der Liechtensteiner Alexander Ospelt ist, am Freitag.

Alexander Ospelt
Alexander Ospelt(Bild: AFP/OLIVER BUNIC)

Vion trat zurück
Vion hatte beim FIS-Kongress in Belgrad Mitte Juni seinen Rücktritt angekündigt. Die nun vereinbarte Regelung mit dem früheren Schweizer Ski-Präsidenten Lehmann entspreche der neunmonatigen Kündigungsfrist seines bestehenden Arbeitsvertrags.

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Darüber hinaus will der Verband nun eine Arbeitsgruppe einsetzen, um die künftige Struktur der Führungsspitze und mögliche notwendige Satzungsänderungen zu überprüfen. Eine separate Arbeitsgruppe soll die finanzielle Situation des Verbandes unter die Lupe nehmen.

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