Unverhofft kommt oft! Salzburger startet bei WM

Und plötzlich stand Lukas Pertl wieder am Flughafen. Der Triathlet war gerade erst vom ersten Olympia-Qualirennen in Huatulco (Mex) heimgekehrt, da ereilte ihn ein Anruf vom heimischen Verband. Kurzfristig bekam der Pongauer die Möglichkeit beim WM-Rennen in Quiberon (Fra) zu starten. Ein Bewerb, mit dem Pertl eigentlich nicht geplant hätte. „Für mich ist es sehr cool“, freute sich der 31-Jährige. Denn die WM-Serie ist die höchste Klasse im Triathlon. „Da starten nur die, die es wirklich ernst meinen“, lacht Pertl.