WM-Frust! Dieses Match lässt Italien verzweifeln

Diese Frage lässt Italien nicht los

Fakt ist aber auch: Italien hatte es selbst in der Hand und hat alle Versuche, sich für die WM zu qualifizieren, eigen verschuldet vergeben. Das merken auch viele Italien-Fans deshalb in den aktuellen Diskussionen zurecht an. Die Frage, was man selbst bei der Endrunde hätte erreichen können, lässt Italien aber weiter nicht los.