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WM-Frust! Dieses Match lässt Italien verzweifeln

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.06.2026 16:58
Die WM-Wunden in Italien sind noch immer nicht verheilt.
Die WM-Wunden in Italien sind noch immer nicht verheilt.(Bild: AFP/APA/TIZIANA FABI, AFP/FREDERIC J. BROWN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Selbst ist man nicht bei der WM in Nordamerika dabei und doch schmerzt Italiens Fußball-Herz erneut. Schuld daran ist – wie schon Ende März – das Team aus Bosnien-Herzegowina ...

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Erneut blutet das italienische Fußball-Herz! Die Wunden nach der erneuten verpassten WM-Qualifikation sind noch nicht richtig verheilt, da werden sie von den Bosniern erneut aufgerissen. Deren Auftritt beim 1:4-Debakel gegen die Schweiz sorgt im stolzen Fußballland am Mittelmeer nämlich für ordentlich Frust. 

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Auf Social Media löst das Match der Bosnier gegen die Eidgenossen verzweifelte italienische Reaktionen aus. „Das ist doch nicht dasselbe Team, das unseren WM-Traum platzen ließ?!“, ist da etwa zu lesen. Die bisherigen WM-Auftritte der Bosnier lassen beim Weltmeister von 2026 Diskussionen darüber aufkommen, ob Edin Dzeko und Co. das Ticket überhaupt verdient haben. 

Diese Frage lässt Italien nicht los
Fakt ist aber auch: Italien hatte es selbst in der Hand und hat alle Versuche, sich für die WM zu qualifizieren, eigen verschuldet vergeben. Das merken auch viele Italien-Fans deshalb in den aktuellen Diskussionen zurecht an. Die Frage, was man selbst bei der Endrunde hätte erreichen können, lässt Italien aber weiter nicht los. 

Immerhin zeigen viele auch Galgenhumor. Viele humoristische Posts verarbeiten das eigene WM-Leid mit einem Augenzwinkern. Und für Bosnien ist bei der Endrunde ohnehin noch alles drin. Ein Sieg gegen Außenseiter Katar und die Karten werden wieder neu gemischt – in Italien hätte wohl niemand was dagegen! 

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