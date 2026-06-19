Vergewaltigungs-Prozess gegen Marokko-Star Hakimi!

Der aktuell mit dem Nationalteam Marokkos bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika engagierte PSG-Star Achraf Hakimi muss wegen eines Vergewaltigungs-Vorwurfs vor Gericht!
Das Berufungsgericht Versailles bestätigte heute eine Prozessanordnung gegen den 27-Jährigen. Der Fußball-Star hatte Medienberichten zufolge zuvor versucht, einen Prozess noch zu verhindern. Hakimi bestreitet die Vorwürfe.
„Endlich werde ich reden können!“
Auf X schrieb Marokkos Kapitän, dem Verfahren ungeduldig entgegenzublicken: „Endlich werde ich reden können.“
2023 hatte eine 24-jährige Frau angegeben, bei einem Treffen von Hakimi vergewaltigt worden zu sein. Die beiden hatten sich demnach über Instagram kennengelernt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.