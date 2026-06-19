Feuer sorgte für Einsatz auf Floridsdorfer Brücke

Straßenabschnitt gesperrt

Wegen der Löscharbeiten musste die Floridsdorfer Brücke gesperrt werden. Für Autofahrer kam es dadurch zu Verzögerungen und Staus. Auch die Wiener Linien waren betroffen: Die Straßenbahnlinie 31 konnte nicht auf der gesamten Strecke verkehren. Ob Personen verletzt wurden, ist nicht bekannt.