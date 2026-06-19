Feuer sorgte für Einsatz auf Floridsdorfer Brücke

Großeinsatz am Freitag in Wien-Floridsdorf: Auf einer Baustelle unter der Floridsdorfer Brücke war ein Kabelbrand ausgebrochen. Ein aufmerksamer Leserreporter bemerkte die weithin sichtbare Rauchwolke und hielt den Großeinsatz mit einem Foto fest.
Mehrere Einsatzfahrzeuge sowie Feuerwehrboote standen im Einsatz. Die Einsatzkräfte waren am frühen Nachmittag vor allem damit beschäftigt, den entsprechenden Stromzugang zu dem Kabel zu finden und zu kappen. Die Brandursache ist noch unklar.
Straßenabschnitt gesperrt
Wegen der Löscharbeiten musste die Floridsdorfer Brücke gesperrt werden. Für Autofahrer kam es dadurch zu Verzögerungen und Staus. Auch die Wiener Linien waren betroffen: Die Straßenbahnlinie 31 konnte nicht auf der gesamten Strecke verkehren. Ob Personen verletzt wurden, ist nicht bekannt.
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