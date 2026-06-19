Landeschefs wollen im Bund wieder mehr mitmischen

Lange Verhandlungen für Weitsicht bei Reformen

Nachdem beim Empfang eben nicht nur gegessen und getrunken, sondern auch bis 23 Uhr verhandelt wurde, ließ die Polit-Prominenz den Abend im Hotel-Restaurant mit dem klingenden Namen „Weitsicht“ ausklingen. Ebensolche Weitsicht war gestern beim Feinschliff der Abstimmungen auch gefragt. Mit Blick auf den 30. Juni, an dem die Reformpartnerschaft im Bundeskanzleramt in möglichst konkrete Ergebnisse münden soll, probten die Länderchefs zwar keinen Aufstand – aber bereits das Sprechen mit einer Stimme.