Katzenhaus wird derzeit von Notfällen überrollt

Wenige Tage alte Katzenbabys, die kaum noch am Leben sind, kranke Streuner, die sich mit letzter Kraft in einen Garten retten – der Verein „Wir fürs Tier“ hat derzeit alle Hände voll zu tun. „Es gint Tage, an denen unsere freiwilligen Helfer bis zu sechs Einsätze haben, um Tierleben zu retten“, erzählt Alice Siebenbrunner. Die Obfrau des Vereins mit Sitz in Loipersdorf im Burgenland hat im Herbst eine eigene Tierrettung auf die Beine gestellt.