Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wir fürs Tier

Katzenhaus wird derzeit von Notfällen überrollt

Burgenland
19.06.2026 12:22
Schwer verletzt wurde „Houdini“ gefunden. Sein Bein war abgeklemmt und fast abgestorben – es ...
Schwer verletzt wurde „Houdini“ gefunden. Sein Bein war abgeklemmt und fast abgestorben – es konnte gerettet werden! Bald sucht der süße Kater ein Zuhause.(Bild: Wir fürs Tier)
Porträt von Melanie Leitner
Von Melanie Leitner

Immer mehr Katzen brauchen Hilfe, doch die Kosten explodieren. „Wir fürs Tier“ kämpft um jeden Euro für seine Schützlinge.

0 Kommentare

Wenige Tage alte Katzenbabys, die kaum noch am Leben sind, kranke Streuner, die sich mit letzter Kraft in einen Garten retten – der Verein „Wir fürs Tier“ hat derzeit alle Hände voll zu tun. „Es gint Tage, an denen unsere freiwilligen Helfer bis zu sechs Einsätze haben, um Tierleben zu retten“, erzählt Alice Siebenbrunner. Die Obfrau des Vereins mit Sitz in Loipersdorf im Burgenland hat im Herbst eine eigene Tierrettung auf die Beine gestellt.

Gesetze werden ignoriert
Denn: Täglich melden sich verzweifelte Bürger mit Notfällen, die keine andere Anlaufstelle haben. Die Ehrenamtlichen werden laufend geschult, auch dringend notwendige Kastrationsaktionen in Gemeinden werden von ihnen übernommen. Denn: Die klaren Gesetze – frei laufende Katzen und Kater müssen kastriert werden, sonst droht eine Anzeige – ignorieren weiterhin viele Burgenländer und vergrößern so das Tierleid. Auch die illegale „Einfuhr“ von Babykatzen aus Ungarn ist ein großes Problem.

Zahlreiche Jungkatzen wie „Mini“ warten derzeit im Katzenhaus auf ihre Familie.
Zahlreiche Jungkatzen wie „Mini“ warten derzeit im Katzenhaus auf ihre Familie.(Bild: Wir fürs Tier)

Hoffen auf Happy End für „Houdini“ und „Mauz“
Neben tragischen Momenten gibt es auch Lichtblicke. Unter den geretteten Katzen befindet sich etwa „Houdini“ (1). Der süße (unkastriert aufgefundene) Jungkater hatte sich vermutlich in einer Schnur verfangen, ein Bein war bereits schwarz, auch am Hals hatte er eine schwere Verletzung.

„Es ist ein Wunder, dass unsere Tierärztin sein Bein retten konnte“, sagt Siebenbrunner. Sobald die Wunden ganz verheilt sind, wird für ihn ein Für-immer-Zuhause gesucht. Auch viele Katzenbabys sowie unzählige ältere Semester wie „Mauz“ (10), die blind ist, sich im Katzenhaus aber als völlig verschmuste Samtpfote entpuppte, hoffen auf ein liebevolles Plätzchen.

So können Sie helfen

Spenden: „Wir fürs Tier Oberwart“

IBAN: AT68 51000 902142 44900 Patenschaften

(ab 25 € monatlich) unter office@wirfuerstier.at

„Ohne Spenden geht es nicht mehr weiter“ 
All die Notfälle bringen das Team nicht nur an zeitliche und körperliche Grenzen. Die finanziellen Mittel sind erschöpft. Zu den Tausenden Euro an Tierarztkosten jeden Monat kommen auch horrende Summen für Futter, Katzenstreu und Co. für die Versorgung der Schützlinge im Katzenhaus hinzu. Deshalb ist man auf Spenden angewiesen.

Siebenbrunner: „Alleine können wir die derzeitigen Kosten nicht mehr stemmen, und die Babyzeit hat gerade erst begonnen. Wir sind wirklich verzweifelt und dankbar für jede Unterstützung“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
19.06.2026 12:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
19° / 33°
Symbol wolkenlos
Güssing
18° / 32°
Symbol heiter
Mattersburg
16° / 33°
Symbol heiter
Neusiedl am See
18° / 33°
Symbol heiter
Oberpullendorf
18° / 32°
Symbol heiter

krone.tv

Für die Samtpfoten besteht bei einer Sorte Dosenfutter Lebensgefahr. Der österreichische Händler ...
Es droht Lebensgefahr
Dieses Katzenfutter kann innere Blutung auslösen
Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Von Polizei angehalten
Lenker mit 5,24 Promille trank bei Kontrolle Wodka
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.347 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
165.354 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
111.411 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1834 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
817 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Pass für Terroristen: Was bleibt, ist große Sorge
695 mal kommentiert
Ein syrischer Ex-Terrorfan sollte den österreichischen Pass erhalten.
Mehr Burgenland
Jugend trifft Umwelt
Ausbildung zum Junior Ranger im Nationalpark
Idyllische Ziele
Reise mit dem Auto an die Adria hoch im Kurs
Wegen hoher Nachfrage
„Waldkinder“ übersiedeln bald in ein neues Revier
Prozess in Eisenstadt
Zwei Verwandte auf der Suche nach Erinnerung
Schülerin fährt Rennen
Mit Vollgas von der HTL in PS-Boliden von McLaren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf