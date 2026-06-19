Vollgas elektrisch: Burgenland steht unter Strom

Klimafreundliche Mobilität

Das Projekt wurde von den VBB umgesetzt und stark gefördert. Mit Investitionen von rund 5,7 Millionen Euro ist ein wichtiger Schritt Richtung klimafreundlicher Mobilität gelungen. Langfristig sind ab 2028 auch erste vollelektrische Überlandlinien geplant. „Ein weiterer Meilenstein ist erreicht – und er zeigt, wohin die Reise geht. Ab sofort sind landesweit 20 neue Ladesäulen für Busse, mit je zwei Ladepunkten, an zehn Standorten in Betrieb“, berichtet Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.